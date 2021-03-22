Болгария вышлет двух российских дипломатов на волне шпионского скандала

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Болгария намерена выслать из страны двоих российских дипломатов. Такие меры вызваны разразившимся шпионским скандалом, сообщило национальное телевидение со ссылкой на запрос прокурора.

Генпрокуратура cтраны ранее начала досудебное производство в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу Кремля. В ходе расследования, как утверждается, было установлено, что два гражданина РФ «осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую в рамках отношений двух стран».

Оба, как уточнили в ведомстве, пользуются дипломатическим иммунитетом. В этой связи генеральный прокурор Иван Гешев передал всю необходимую информацию в МИД, передаёт РИА Новости.

В российском Министерстве иностранных дел высылку дипломатов подтвердили.

В МИД Болгарии был сегодня вызван советник-посланник, ему была вручена нота об объявлении сотрудников посольства персонами нон грата, — цитирует сообщение внешнеполитического ведомства Life.

19 марта болгарская прокуратура сообщила о задержании по подозрению в шпионаже в пользу России шестерых человек — сотрудников Министерства обороны страны и военной разведки, в том числе гражданки РФ, которая является супругой одного из задержанных. После этого премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что из-за этого дела придётся объявить российских дипломатов нежелательными персонами.

Российское посольство в Софии потребовало прекратить до суда все спекуляции по этому делу. В диппредставительстве выразили уверенность в том, что «судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной и объективной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства».

22 марта окружной военный суд удовлетворил требование прокуроров и оставил под арестом пятерых из шести подозреваемых. Суд согласился с доводами надзорного ведомства о том, что фигуранты могут скрыться от преследования. Шестого вероятного агента, который дал признательные показания, отпустили под залог.

Как писал NEWS.ru, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс приветствует работу Болгарии по борьбе со «злонамеренными действиями» со стороны России и внимательно следит за проводимым Софией расследованием по делу о шпионаже.