Более 14 тыс. человек эвакуировали за сутки с Донбасса в Ростовскую область

Более 14,5 тысяч человек эвакуировали за сутки с Донбасса в Ростовскую область, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области.

За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14,5 граждан, — сказали в ведомстве.

Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщил, что с 18 февраля с территорий Донбасса приехало более 516 тысяч человек. Из них более 12 тысяч подали заявления на получение гражданства РФ.

Ситуация в Донбассе резко обострилась 17 февраля. Тогда руководство ДНР и ЛНР объявили об обстрелах со стороны ВСУ. Главы республик организовали эвакуацию населения в Россию из-за угрозы украинского военного вторжения и объявил о начале всеобщей мужской мобилизации.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Министерству обороны было поручено обеспечить поддержание мира на территории Донбасса.