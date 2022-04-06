С середины февраля более 12 тыс. жителей Донбасса получили гражданство РФ

С середины февраля более 12 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик с начала эвакуации подали заявления на получение гражданства РФ. С начала эвакуации границу России в Ростовской области пересекали около 516 тысяч человек, об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

С 18 февраля правом подать заявление на получение гражданства воспользовались больше 12 тыс. жителей республик, — заявил губернатор.

По словам чиновника, в настоящее время на территории региона созданы все необходимые условия для этой процедуры. Есть и те, кто хочет и готов вернуться домой — их в этом праве не ограничивают.

Это решение принимают сами люди, если они считают возможным <...>. Организованного возврата назад пока мы не проводим, наверное, это подскажет нам сама ситуация, ее развитие, —отметил Голубев.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась 17 февраля. Тогда главы ДНР и ЛНР заявили о начавшихся обстрелах со стороны ВСУ. Руководство республик организовало эвакуацию части населения в Россию из-за угрозы украинского военного вторжения и объявило о начале всеобщей мобилизации мужчин.

21 февраля президент РФ подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Тогда же Министерству обороны было поручено обеспечить поддержание мира на их территории.