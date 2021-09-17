Более 1,3 млн избирателей проголосовали онлайн в Москве

К открытию избирательных участков во второй день выборов депутатов Госдумы в Москве проголосовали дистанционно свыше 1,3 млн человек. Такие данные предоставил сервис по наблюдению за онлайн-голосованием. К 08:00 по федеральному избирательному округу получено 1 328 358 голосов.

На выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу были получены 1 267 594 голоса. Также на довыборах в Мосгордуму по двум округам были получены 48 940 голосов, а на довыборы в муниципальный округ Щукино в Москве — 9292 голоса.

Голосование продлится до 19 сентября, в онлайн-форме оно проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Всего используют сервис дистанционного голосования в столице 2 014 765 человек.

По данным общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» (признано в РФ иноагентом), к началу второго дня голосования зафиксировано более двух тысяч сообщений о возможных нарушениях процедуры выборов.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров объявил «день тишины» в мессенджере и обещал ограничить работу ботов, связанных с предвыборной агитацией. Он уточнил, что предвыборная кампания в России подошла к концу и начался сам процесс выборов.