В ДНР заявили, что бойцы нацбатальона «Азов» расстреляли мирных граждан

Боевики национального батальона Украины «Азов» подвергли обстрелу мирных граждан, сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР в Telegram-канале. Отмечается, что инцидент произошёл, когда люди пытались выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору.

Уточняется, что в результате обстрела двое погибли, четверо получили ранения.

По данным НМ, на сегодняшний день военным ДНР и Вооружённых сил России удалось вывести около 150 человек.

Ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что новая попытка эвакуировать жителей Мариуполя снова сорвалась. Как указано на сайте организации, МККК готов содействовать дальнейшим попыткам вывести людей, однако он не является гарантом соглашения по прекращению огня между сторонами.

В МККК отметили, что их группы по-прежнему остаются в городе и готовы помогать эвакуации в случае, если стороны достигнут детального соглашения, исполнение и соблюдение которых «зависит только от сторон».