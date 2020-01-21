Должность заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства города Москвы занял Андрей Бочкарёв. Ранее он был главой департамента строительства Москвы. Об этом
Назначить Бочкарёва Андрея Юрьевича на должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, — следует из документа, опубликованном на сайте мэра и правительства столицы.
Марат Хуснуллин, ранее занимавший эту должность, станет вице-премьером федерального правительства. Он заменит Виталия Мутко, который не вошёл в состав нового правительства, писал NEWS.ru ранее.
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