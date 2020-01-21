https://static.news.ru/photo/d059db78-3c9a-11ea-a61f-fa163e074e61_660.jpg Андрей Бочкарёв Фото: https://www.mos.ru

Должность заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства города Москвы занял Андрей Бочкарёв. Ранее он был главой департамента строительства Москвы. Об этом сообщило РИА Новости.

Назначить Бочкарёва Андрея Юрьевича на должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, — следует из документа, опубликованном на сайте мэра и правительства столицы.

Марат Хуснуллин, ранее занимавший эту должность, станет вице-премьером федерального правительства. Он заменит Виталия Мутко, который не вошёл в состав нового правительства, писал NEWS.ru ранее.