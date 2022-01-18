Bloomberg узнал, что в США сомневаются в позиции Германии по санкциям

Разногласия между США и Германией могут возникнуть из-за ситуации вокруг «Северного потока-2» и растущего влияния России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В администрации президента Джо Байдена сомневаются о намерениях Берлина следовать идее жёстких санкций против Москвы и начинают говорить о «проблеме Германии», сообщают собеседники агентства.



Депутат бундестага и спикер по вопросам внешней политики от участвовавшей в формировании новой правительственной коалиции в Германии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид, рассказал Bloomberg, что США «легко призывать Германию к более жесткой позиции».

Запад должен спросить себя, готов ли он заплатить экономическую цену, включая возможный энергетический бойкот. Есть веские причины не делать этого, — сказал он.

Экс-чиновник, имеющий связи с сегодняшней администрацией Белого дома подтвердил агентству, что озабоченность властей США кроется в том, что они сомневаются в готовности ФРГ к жёстким санкциям в отношении Москвы.

Ранее генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что между странами НАТО нет единой позиции по «Северному потоку — 2». Однако Альянс призывает все страны искать новые источники энергии и поставок газа помимо данного газопровода. По его словам, это важно как по экологическим причинам, так и из соображений безопасности.