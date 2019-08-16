https://static.news.ru/photo/ee9dbc54-c011-11e9-b7f2-fa163e074e61_660.jpg Сергей Глазьев Фото: Alexander Legky/Russian Look/Global Look Press

Советник Путина по экономическим вопросам Сергей Глазьев уходит из администрации президента. В ближайшем будущем он начнёт работать в Евразийской экономической комиссии.

Как пишет Bloomberg , Глазьев займёт пост министра по интеграции и макроэкономике. Ныне занимающая эту должность Татьяна Валовая станет руководителем офиса ООН в Женеве. Ожидается, что кандидатуру Глазьева утвердят на заседании высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств стран ЕАЭС 1 октября. По данным газеты « Известия » уход Глазьева связан с тем, что его идеология экономического развития не встречает поддержки и не реализуется.

Ранее News.ru писал, что глава Барнаула Сергей Дугин покинул свой пост по собственному желанию. По данным мэрии города, соответствующее заявление 15 августа подписал губернатор Виктор Томенко. Врио назначен заместитель мэра Вячеслав Франк.