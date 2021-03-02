Bloomberg: санкции США по Навальному будут сопоставимы с санкциями ЕС

Антироссийские санкции, которые намерены ввести власти США из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, будут сопоставимы с аналогичным санкциями со стороны Евросоюза. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник в американской администрации.
Ограничительные меры, которые планируют ввести в Белом доме, могут затронуть 10 российских чиновников. Среди них издание
Навальный вернулся из Германии 17 января, после чего он был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы приговорил оппозиционера к 3,5 года колонии за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Фактически он проведёт в колонии два года и шесть месяцев, поскольку находился часть времени под домашним арестом.
Как сообщал NEWS.ru, глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал сведения о новых санкциях против РФ. Он подчеркнул, что Москва однозначно отреагирует на ограничительные меры со стороны США.