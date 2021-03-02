Bloomberg: санкции США по Навальному будут сопоставимы с санкциями ЕС

https://static.news.ru/photo/18b00410-7b4c-11eb-9e07-96000091f725_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Антироссийские санкции, которые намерены ввести власти США из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, будут сопоставимы с аналогичным санкциями со стороны Евросоюза. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник в американской администрации.

Ограничительные меры, которые планируют ввести в Белом доме, могут затронуть 10 российских чиновников. Среди них издание называет главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу Росгвардии Виктора Золотова, генерального прокурора Игоря Краснова и Александра Калашникова, рукововодителя Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН).

Навальный вернулся из Германии 17 января, после чего он был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы приговорил оппозиционера к 3,5 года колонии за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Фактически он проведёт в колонии два года и шесть месяцев, поскольку находился часть времени под домашним арестом.

Как сообщал NEWS.ru, глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал сведения о новых санкциях против РФ. Он подчеркнул, что Москва однозначно отреагирует на ограничительные меры со стороны США.