Bloomberg: Люксембург высылает дипломата РФ

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Люксембург высылает одного российского дипломата РФ, об этом сообщает издание Bloomberg. Москва уже заявила о готовности принять ответные меры в отношении страны.

Министр иностранных и европейских дел Жан Ассельборн заявил, что Люксембург решил сегодня объявить персоной нон грата одного российского дипломата посольства РФ в Люксембурге, чья деятельность противоречит интересам безопасности страны, — сказано в сообщении на сайте МИД Люксембурга.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение европейского государства. Она заявила, что ведомство примет ответные меры в отношении дипмиссии Люксембурга.

Россия даст соответствующий ответ, - сказала дипломат.

С начала спецоперации РФ на Украине США и европейские страны начали волну демаршей. Российских дипломатов выслали из Польши, Германии, Словакии, Франции, Италии, Дании, Испании, Норвегии, Литвы, Латвии, Чехия. Всего персонами нон града объявлены более 300 человек.

Захарова заявила, что Запад использует объявление послов РФ «нежелательными персонами» как информационно-политическую атаку. По словам дипломата, каждый случай будет рассмотрен отдельно, а МИД страны примет ответные меры.