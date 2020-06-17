Bloomberg: 80 ветеранов изолировали перед парадом Победы

https://static.news.ru/photo/7dc6d576-b0cd-11ea-84f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которые должны посмотреть парад Победы на одной трибуне с президентом Владимиром Путиным, предварительно поместили в подмосковный санаторий на 14-дневную изоляцию, передаёт Bloomberg.

По информации издания, такая мера призвана защитить Путина от заражения коронавирусом, которым переболели премьер Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Решение о карантине пожилых пенсионеров отражает серьёзность мер, принимаемых чиновниками для защиты Путина от вируса, — отмечено в сообщении Bloomberg со ссылкой на двух представителей власти, вовлечённых в организацию торжеств 24 июня.

Песков не ответил на вопрос о помещении ветеранов на изоляцию, но отметил, что «дополнительные меры безопасности вполне оправданны, когда речь идёт о защите главы государства».

Как писал NEWS.ru, посетителей президентской резиденции в Ново-Огарёво обязали проходить через дезинфекционный тоннель, в котором одежду и открытые участки тела обрабатывают специальным раствором.

Парад в честь 75-летия Победы не состоялся 9 мая, когда Москва находилась на пике эпидемии коронавируса. Торжества перенесли на 24 июня, когда прошёл победный парад 1945 года.