Bloomberg: 80 ветеранов изолировали перед парадом Победы

Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которые должны посмотреть парад Победы на одной трибуне с президентом Владимиром Путиным, предварительно поместили в подмосковный санаторий на 14-дневную изоляцию,
По информации издания, такая мера призвана защитить Путина от заражения коронавирусом, которым переболели премьер Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Решение о карантине пожилых пенсионеров отражает серьёзность мер, принимаемых чиновниками для защиты Путина от вируса, — отмечено в сообщении Bloomberg со ссылкой на двух представителей власти, вовлечённых в организацию торжеств 24 июня.
Песков не ответил на вопрос о помещении ветеранов на изоляцию, но отметил, что «дополнительные меры безопасности вполне оправданны, когда речь идёт о защите главы государства».
Как писал NEWS.ru, посетителей президентской резиденции в Ново-Огарёво обязали проходить через дезинфекционный тоннель, в котором одежду и открытые участки тела обрабатывают специальным раствором.
Парад в честь 75-летия Победы не состоялся 9 мая, когда Москва находилась на пике эпидемии коронавируса. Торжества перенесли на 24 июня, когда прошёл победный парад 1945 года.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен