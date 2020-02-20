Правительство Михаила Мишустина продолжает своё обновление. После перехода на должность замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сопредседателя саратовского отделения ОНФ, замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмилы Боковой, стало известно и о возможном переходе в правительство депутата Госдумы, замсекретаря «Единой России» Ольги Баталиной. Интересно, что свою политическую карьеру обе женщины, по случайному совпадению обладающие светлым цветом волос, начинали в Саратовской области — родном регионе спикера Госдумы Вячеслава Володина. Впрочем, эксперты, опрошенные NEWS.ru, считают, что их должности в новом кабинете министров связаны прежде всего с потребностью правительства наладить работу с регионами, понять реально существующие проблемы и начать вести диалог с гражданским обществом.

Глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в разговоре с NEWS.ru напомнил, что обе политические структуры — и ОНФ, и «Единая Россия» — подчинены администрации президента. И, по мнению политолога, идея заключается в том, что кабмин пытается выстроить отношения, во-первых, с субъектами, во-вторых, с реальными гражданскими силами.

Это попытка, с одной стороны, привлечь специалистов. И в большей степени это касается фронта, и в меньшей степени партии в профильных направлениях. Таким образом, есть попытка усилить эти направления. Ведь по факту проблема заключается не только в системе администрирования, а, прежде всего, в том, что никто никому не объясняет — что происходит и как работать с населением. Ведь если всё это непонятно, не объясняется, если всё это оторвано от реальности, система не работает. Это попытка каким-то образом усилить сам механизм. Дмитрий Абзалов президент Центра стратегических коммуникаций президент Центра стратегических коммуникаций

По мнению эксперта, логика таких назначений заключается в том, чтобы десантировать во власть людей, которые с этой властью не связаны.

Поэтому на фоне общей ротации, которая произошла в кабмине, когда крайне мало новых людей, такое десантирование выглядит позитивно. Оно призвано дополнить отсутствие общественного и гражданского контроля, которые ранее не были представлены, — добавил он.

В то же время среди экспертов есть мнение о том, что такая кадровая ротация связана с изменением формата работы государственных органов власти.

Так, по словам политтехнолога Дмитрия Фетисова, именно партия власти и Общероссийский народный фронт (ОНФ) активно используются как кадровый институт.

Ольга Баталина council.gov.ru

Кадры оттуда активно используются для повышения эффективности работы правительства. Баталина и Бокова зарекомендовали себя как люди высокопрофессиональные, способные реализовать поставленные перед ними задачи. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

Глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов указывает на причины, почему выбор пал на эти кандидатуры.

Речь о личной карьерной траектории — поработали в законодательной власти, перешли во власть исполнительную. И о том, что позиция активного и известного депутата создает предпосылки и условия для такого перехода, а ЕР — в целом является кузницей кадров для исполнительной власти. Нового в этом, кстати, тоже ничего нет. Достаточно вспомнить первого замминистра здравоохранения Татьяну Яковлеву, которая три созыва в Думе отработала. Глеб Кузнецов глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований

В Министерстве труда и соцзащиты Баталина, по словам гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, сможет реализовать огромный опыт, накопленный во время работы в партии и Госдуме.

Она известна детальным, профессиональным подходом к проблемам социальной политики, которыми она занималась. А на посту заместителя секретаря генсовета она проявила себя как эффективный организатор. Именно этим обусловлено её назначение в правительство. Дмитрий Орлов гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций

Надо отметить, что Ольга Баталина в шестом созыве возглавляла думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, а с конца прошлого года — комиссию президиума генерального совета «Единой России» по работе с обращениями граждан к председателю партии Дмитрию Медведеву. Людмила Бокова же на протяжении последних лет активно занималась развитием ряда направлений в рамках цифровизации и цифровой экономики в тесном взаимодействии с вице-спикером Совета Федерации и секретарём генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.