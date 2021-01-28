СМИ: друзья Путина могут объявить себя хозяевами дворца в Геленджике

https://static.news.ru/photo/76ce5d8e-6225-11eb-8e89-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com

Близкие друзья президента РФ Владимира Путина готовы публично заявить о том, что являются хозяевами дворца в Геленджике, который приписывают главе государства. Это может произойти в ближайшее время.

Как утверждает Znak.com со ссылкой на осведомлённый источник, это может быть либо член совета директоров СИБКРа и НОВАТЭКа Геннадий Тимченко, либо братья Аркадий и Борис Ротенберги. Пока неизвестно, кто именно выступит с заявлением и когда это произойдёт.

Источник отмечает, что в пресс-службу компании НОВАТЭК был направлен официальный запрос, но ответ пока не получен. Также не получилось выйти на связь с представителями братьев Ротенбергов.

В пятницу, 29 января, журналисты Telegram-канала Mash опубликовали видео из роскошного здания, которое, как заявил в своём фильме-расследовании оппозиционер и блогер Алексей Навальный, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Из репортажа следует, что так называемый дворец в Геленджике находится на нулевом этапе возведения — там работают только строители, а всё выглядит, как «один большой бетон».

Впервые о строительстве поместья стало известно в 2010 году из открытого письма бизнесмена из Санкт-Петербурга Сергея Колесникова. Говорилось, что номинально зданием владеет предприниматель Николай Шамалов. Через несколько месяцев после публикации письма владельцем поместья стал бизнесмен Александр Пономаренко. В расследовании Навального утверждается, что здание строилось за счёт компаний «Роснефть» и «Транснефть» и на самом деле особняк принадлежит окружению Путина.

Как ранее писал NEWS.ru, Федеральная служба безопасности (ФСБ) объяснила, почему в окрестностях Геленджика в районе так называемого дворца Путина установлена бесполётная зона. Эта мера вовсе не связана с тем, что первые лица государства могут владеть недвижимостью в регионе. По данным ведомства, причиной стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.