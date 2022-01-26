Блинкен заявил о «позитивных вещах» в ответе США по гарантиям безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ответ Госдепа Москве по гарантиям безопасности. Дипломат во время пресс-конференции подтвердил передачу России письменного ответа, назвал его ключевые положения, а также сообщил, что в документе есть «очень позитивные вещи», сообщается на сайте Госдепартамента.

«Позитивным» Блинкен считает подтверждение того, что никакие варианты санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины не исключены. США при этом абсолютно уверены в солидарности своих европейских партнёров, включая Германию, в ситуации вокруг Украины. Госсекретарь США отметил, что при составлении ответа США на предложения России по гарантиям безопасности принимал лично активное участие президент Джо Байден. Также США не исключают, что у России ещё нет твёрдого решения по поводу «вторжения» на Украину.

В целом же, отметил дипломат, ответ Вашингтона предполагает дальнейшие дипломатические контакты между США и Россией. Что касается вопроса «открытых дверей» в НАТО, то изменений по этому вопросу «нет и не будет».

США, отметил представитель Госдепа, не публикуют содержание ответа России и ожидают того же от Москвы, оставляя возможность для конфиденциального разговора дипломатов. Ответ США скоординирован с Украиной и союзниками по НАТО.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует в ближайшие дни обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию с ответом США по гарантиям безопасности. При этом он отметил, что в позициях США по НАТО изменений не будет.