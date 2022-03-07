Блинкен объяснил, почему украинское небо остается открытым

Воздушное пространство над Украиной остается открытым, потому что страны НАТО не хотят расширения конфликта на свою территорию, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает РИА Новости.

Блинкен напомнил, что идея бесполётной зоны уже обсуждалась ранее, пишет агентство.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО установить над его страной бесполётную зону. По его словам, это должно стать предупредительной мерой, а не для того, чтобы вовлечь Альянс в военный конфликт с Россией. Позже Зеленский обвинил НАТО в сознательном отказе закрыть небо над страной. Также он назвал саммит глав МИД стран Альянса в Брюсселе «слабым и растерянным».

28 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден отказался вводить бесполётную зону над Украиной. По мнению американского лидера, эти действия могут привести к конфликту с Россией.

Вслед за США Великобритания не поддержала идею установления бесполетной зоны над территорией Украины. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что последствия такого шага будет сложно контролировать, пишет The Guardian.