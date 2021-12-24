Блинкен и Столтенберг обсудили «двусторонний подход» НАТО к России

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвонились сегодня, 23 декабря, чтобы обсудить общую обеспокоенность по поводу наращивания военной мощи России на границах Украины, информирует Государственный департамент США. На повестке дня был двуединый подход НАТО к России. Политики вынесли на обсуждение данный вопрос, отметив, что Североатлантический союз по-прежнему готов вести переговоры с Россией.

Стороны обсудили двуединый подход НАТО к России, отметив, что Альянс по-прежнему готов к конструктивному диалогу с Россией, в то же время оставаясь верным обещаниям защиты союзников, — сказано в публикации.

В интервью немецкому изданию DPA Столтенберг ответил на обвинения президента России Владимира Путина о надувательстве и подчеркнул, что в НАТО никогда не давали обещаний не расширяться на восток, поскольку каждая страна имеет право выбирать свой собственный путь.

Ранее сообщалось о намеченных с Россией переговорах по европейской безопасности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что они будут проходить в координации и при участии Евросоюза. В частности, отмечается, что Блинкен и Боррель приняли к сведению представленные РФ предложения, касающиеся «российского видения возможных новых механизмов обеспечения безопасности в Европе».