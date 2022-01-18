Блинкен и Лавров провели телефонные переговоры по вопросам безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава российского МИД Сергей Лавров обсудили по телефону консультации по безопасности, эту информацию сообщил американский Госдеп, пишет ТАСС.

Блинкен в беседе с Лавровым заявил о важности дипломатического взаимодействия для реализации цели деэскалации ситуации, а так же о том, что в обсуждении евробезопасности должны принимать участие НАТО и Украина.

Ранее преcс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопросы, которые Москва обозначила в проектах соглашений по гарантиям безопасности, были в первую очередь адресованыВашингтону, участие в переговорах ЕС не принципиально. Таким образом он ответил на призыв главы евродипломатии Жозепа Борреля включить Европу в процесс переговоров.