Блинкен: Байден заявит Путину о настрое США на стабильные отношения с РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что американский президент Джо Байден в ходе предстоящего разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявит о настрое Вашингтона на стабильные отношения с Москвой. Также в США ждут большую предсказуемость в отношениях, отметил он, выступая на онлайн-форуме Reuters Next.
Я думаю, что когда они будут говорить, президент изложит <...> наш серьёзный настрой на большую предсказуемость и стабильность в отношениях, — подчеркнул Блинкен.
Дату ожидаемого саммита лидеров двух стран он не назвал, заметив, что разговор Байдена и Путина пройдёт «в ближайшем будущем».
Ничем нельзя заменить прямой разговор и взаимодействие между официальными лицами, <...> особенно между президентом Байденом и президентом Путиным, — добавил госсекретарь.
Ранее стало известно, что предстоящая встреча Владимира Путина и Джо Байдена пройдёт в формате видеоконференции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, точная дата пока не согласована.