Блинкен: Байден заявит Путину о настрое США на стабильные отношения с РФ

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Депутат Госдумы, сын актёра Михаила Боярского Сергей возглавил отделение «Единой России» в Санкт-Петербурге. Кроме него были назначены новые секретари ещё в четырёх региональных отделениях «Единой России» — в Ульяновской и Томской областях, а также в Марий Эл и Хакасии. Их кандидатуры рекомендовал председатель партии Дмитрий Медведев, сообщает Telegram-канал единороссов.

Сменились секретари ещё пяти региональных отделений «Единой России». Их кандидатуры президиуму генсовета партии рекомендовал Дмитрий Медведев, — говорится в сообщении. В Ульяновской области врио секретаря отделения партии стал гендиректор «Газпром...