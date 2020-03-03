Несистемная оппозиция в России, признают ли её представители этот факт или нет, выполняет примерно ту же роль, что и оппозиция парламентская, «системная». А именно имитацию бурной политической жизни, и в этом её заслуг нельзя принижать — что президент России Владимир Путин и делает.

В очередной серии интервью ТАСС глава государства высказался о своём отношении к такого рода оппозиционным силам.

Они очень нужны: они реально влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и так далее... Дай ей бог здоровья! — сказал он.

Но что стоит за словами президента и почему он ей так благодарен?

Активность оппозиционеров вполне укладывается в рамки порога безопасности для Кремля. Вспомним наиболее яркое её проявление зимой 2011–2012 годов. Тогда, на волне протестов после думских выборов и накануне президентских, когда к власти вновь возвращался Путин, казалось, что оппозиция становится важным фактором во внутренней политике России. Ей разрешили провести митинги в центре Москвы (Болотная площадь, проспект Академика Сахарова), их многолюдность внушала кому-то страх, а кому-то — уверенность в собственных силах. Под нажимом публичной активности были внесены серьёзные изменения в законодательство, вернули, например, выборность губернаторов.

Однако всё быстро обратилось в пшик. На президентских выборах в марте 2012 года Путин вполне уверенно победил в первом туре с результатом почти 64%. На состоявшихся тогда же муниципальных выборах в Москве несистемная оппозиция получила около двух десятков мест из 1500. Это было тем удивительнее, что именно в столице и протекала почти вся митинговая активность и у протестующих было время выдвинуть и раскрутить своих кандидатов.

Алексей Навальный Сергей Булкин/NEWS.ru

14 октября 2012 года, менее через год после начала акций в Москве состоялись региональные выборы — губернаторские и в заксобрания. Они стали тотальным успехом партии власти. Единственным плюсом, который по итогам того протестного года могли записать себе в актив «несистемщики», был Ярославль, где мэром — ещё весной — избрали Евгения Урлашова (к слову, бывшего единоросса). Впрочем, через год он был арестован — без особенных протестов ярославцев.

Таким образом, зимой 2011–2012-го непарламентская оппозиция сыграла важную роль громоотвода, канала по излиянию неприязненных по отношению к Кремлю чувств определённых слоёв населения. В целом из того кризиса власть вышла более крепкой и монолитной, тогда как нестройная коалиция несистемщиков вообще распалась.

Полученный тогда опыт в следующем, 2013 году был применён на выборах в Москве, которые следовало оживить и придать им какую-то интригу. На них допустили Алексея Навального, которому «Единая Россия» помогла собрать подписи. Всё прошло про кремлёвско-мэрскому плану: избиратели оживились, Сергей Собянин победил в первом туре, а Навальный получил свои 27% и более никуда не допускался.

В том же году мэрами стали Евгений Ройзман в Екатеринбурге и Галина Ширшина в Петрозаводске (последняя, впрочем, выдвигалась «Яблоком», так что правильнее — кандидатом от «внепарламентской» партии). Их избрание также помогло на тот момент преодолеть местные политические и управленческие кризисы, которые бы в противном случае вызвали ненужные публичные протесты и шумиху в прессе. Оба мэра в итоге не доработали до конца своих полномочий — «мавр сделал своё дело, мавр может уходить».

Евгений Ройзман Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Таким образом, с точки зрения администрации президента несистемная оппозиция весьма полезна, а когда она выходит за отведённые ей рамки, она быстро и эффективно в них вводится обратно. Самый свежий пример — лето 2019 года, выборы в Мосгордуму. Публичное внимание сводилось к публичным акциям, задержаниям их участников, заявлениям блогеров о поддержке тех или иных кандидатов, но реальным итогом стала вполне управляемая, надёжно промэрская МГД. Повторилась ситуация сентября 2017-го, когда многие кандидаты из так называемого списка Гудкова победили, полтора десятка муниципалитетов вообще перешли под контроль оппозиции. Но на этом её успехи и закончились — про «список» никто более не вспоминает, и менее всего — сам Гудков, который не имеет над депутатами из него никакого контроля. Так и в 2019 году — «несистемщики» приняли на себя основной удар, их до выборов в итоге не допустили, а на их плечах в МГД прошли вполне лояльные коммунисты, «яблочники» и справедливороссы.

Урок существования несистемной оппозиции в России один — власть сегодня невозможно сдвинуть ни парламентскими методами, ни непарламентскими. Но при использовании последних возрастает опасность суровых санкций государства, о чём прямо предупредил Путин в своём интервью. Повторения событий, подобных киевским зимой 2013–2014 годов, власть не допустит ни под каким предлогом. Нарочито суровые приговоры за брошенный бумажный стаканчик в омоновца — это предупреждение всем желающим прорваться на стихийной и неконтролируемой активности. Парламентским партиям отведено узкое поле деятельности, где они могут существовать в относительном комфорте. Непарламентским тоже предлагается эдакая зона, где они могут «работать» — вести блоги, раздавать листовки и т.п., но не переходя границ. Лучше всего, когда это делают люди, случайные в политике, наподобие Ксении Собчак — отработала на выборах президента, не признала Крым «нашим», продемонстрировав тем самым широчайшую свободу самовыражения в РФ, — и за это спасибо, а далее можно возвращаться в светскую жизнь.