Бизнесмен заявил о любви Путина «троллить» Украину

Войны России с Украиной не будет, так как это приведёт к международной изоляции, заявил бизнесмен и экономист Дмитрий Потапенко изданию Sobesednik.ru. Но напряжённость между странами, по его словам, продолжится, потому что президент России Владимир Путин любит «троллить» Украину.

Не надо путать желание и возможности. Троллить, как в классе ребёнка, мы будем. Потому что у Владимира Владимировича есть одна, но пламенная страсть — троллить Украину. Но устраивать войну, тем более своими руками — это исключено. Если удастся довести до состояния вступления, то сделают это белорусскими или армянскими войсками — единственный вариант вооружённого конфликта, которое я рассматриваю. Все остальные случаи я не рассматриваю, как класс. Потому что это международная изоляция и обрыв всех шансов на главную цель — войти в историю, а не вляпаться, — сказал Потапенко.

Он объяснил, что о войне говорят, решая экономические вопросы. Ради самой войны никто не воюет, в плане экономики это ведёт только к потерям, считает Потапенко.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что Киев хочет от Германии передачи военных кораблей и систем ПВО, которые нужны для обороны страны. Посол также выразил уверенность, что правительству Германии стоит взять пример с британских коллег, которые уже заявляли, что страна поставит Украине лёгкие противотанковые оборонительные вооружения для «самообороны».