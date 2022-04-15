Битва за точки: эксперты призывают не отказываться от буквы «ё»

Предписание приравнять «е» и «ё» появилось в новом проекте правил русской орфографии. Однако эксперты обеспокоены нововведением: по их словам, из-за необязательности «ё» возникнет путаница в произношении и понимании множества слов, а у ряда граждан и вовсе могут возникнуть юридические проблемы. NEWS.ru выяснил, чем опасна отмена девятой буквы алфавита.

Минпросвещения опубликовало проект постановления правительства об утверждении основных правил русской орфографии под редакцией главы орфографической комиссии РАН Алексея Шмелёва. Документ весьма объёмен и содержит рекомендации по основным нормам правописания: приставки и суффиксы, написание безударных гласных и многим другим. Также в проекте устанавливается и норма написания буквы «ё» — по версии составителей правил, оно должно стать необязательным.

Я эту инициативу не приветствую. С одной стороны, излишняя регламентация языку вредит. Но с другой — там, где возникают проблемы понимания текста, смысла, всё-таки нужно облегчать человеку, аудитории принимать решения, как декодировать текст, как его понять, — считает филолог, доцент, заведующий кафедрой стилистики русского языка факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Владимир Славкин.

В пример учёный приводит фразу «все всё знают». Если не использовать букву «ё» во втором слове, объясняет Славкин, то получится «все все знают», читающему нужно будет домыслить эту фразу, попытаться понять, какой смысл вложен в неё.

Мужчина читает Сергей Булкин/NEWS.ru

С ним согласен и доцент историко-архивного института РГГУ, соавтор книги «Два века русской буквы Ё. История и словарь» Евгений Пчелов.

Эта инициатива абсурдная, она противоречит самому развитию русского языка. К сожалению, это очень давняя позиция орфографической комиссии. Они намертво стоят и просто с каким-то остервенением борются с буквой «ё». Основной аргумент заключается в том, что, дескать, и так всем всё понятно, — говорит эксперт.

В действительности же, продолжает Пчелов, люди зачастую не понимают, что надо говорить «свёкла», а не «свекла», «гравёр», а не «гравер», неправильно называют многие имена, фамилии и топонимы именно из-за того, что в них не проставлена буква «ё».

Что значит «люди и так понимают», «и так догадываются»? Кто догадывается, кто понимает? «Свекла» — самый яркий пример, теперь все стали так говорить, потому что написано без буквы «ё» — читай как хочешь, ударение ставь как угодно. Я уже не говорю про большое количество омографов типа «всё» и «все», которые отличаются только написанием этой буквы, и это не единичный случай, — говорит эксперт.

Второй фактор важности буквы, говорит Владимир Славкин, смыслоразличительный. По словам эксперта, есть очень большое количество слов, которые требуют употребления двух точек над «е», потому что без них может возникнуть, к примеру, другое имя или другая фамилия.

В пример он приводит имя Алёна. Если это имя, продолжает Славкин, прописано в паспорте иначе, может возникнуть ситуация с юридическим удостоверением лица или действий этого лица. Также учёный говорит о женщине по фамилии Королёва, у которой тоже были проблемы из-за того, что в паспорте она значилась как «Королева».

Точки не стояли, и формально это действительно две разные фамилии. Для документов требуется точность, а точность — это соответствие звучащей формы слова и письменной формы. Это мы берём самые распространённые, а бывают фамилии более редкие, где употребляется эта буква, и здесь могут действительно возникнуть проблемы юридического плана, — говорит эксперт.

Паспорт Российской Федерации Сергей Булкин/NEWS.ru

Это создаёт уже более серьёзные, юридические проблемы, потому что разница написания в документах означает, что это уже разные люди, соглашается с ним Евгений Пчелов. И если один и тот же человек и так и так в документах указан, то он должен ориентироваться только на один какой-то вариант, добавляет он.

Можно столкнуться, рассказывает Владимир Славкин, с разными вариантами: именами, фамилиями, городами и другими топонимами. К примеру, у московского района Мнёвники нередко встречается написание «Мневники», хотя географически название района должно звучать с «ё», говорит эксперт.

Того же мнения придерживается и Евгений Пчелов.

Я, например, тоже жертва этой ситуации, потому что моя фамилия Пчелов, а не Пчёлов. Но все думают почему-то, что я Пчёлов, потому что буква «ё» необязательна. То есть все понимают вот так неправильно. И не я один такой, сколько фамилий с буквой «ё», с этим произношением ёкающим. А есть и без неё, и люди путаются, — рассказывает учёный.

Ещё одна причина важности «ё», рассказывает Владимир Славкин, тоже из разряда образовательных. Она связана с тем, что довольно много известных, знаменитых людей имели в своей фамилии или имени букву «ё» или же, наоборот, не имели, говорит эксперт.

К примеру, Семён Дежнёв, знаменитый путешественник. Или Пафнутий Чебышёв, известный математик и академик, у них буква «ё» в фамилиях употреблялась. А с другой стороны, есть примеры противоположного свойства: гениальный русский шахматист Александр Алехин. Он просто выходил из себя, когда его называли «Алёхин», и когда выступал, всегда требовал, чтобы его фамилию произносили именно так — Алехин, — рассказывает Славкин.

Кроме того, продолжает эксперт, буква «ё» — всегда ударная, и из-за этого могут возникать проблемы с правильной расстановкой ударения в слове, нежелательные варианты произношения. Если писать без «ё», того же Семёна Дежнёва современные школьники называют Дежневым, с ударением на первый слог, приводит пример из собственного опыта Владимир Славкин.

Кто-то хорошо, в силу культурного уровня, знает, кто такой Пафнутий Чебышёв, а кто-то этого не знает, — говорит эксперт.

Пафнутий Чебышёв wikipedia.org

В качестве обоснования сохранить «ё» учёные приводят и историческое, культурное значение этой буквы. По словам Владимира Славкина, важно сохранить оригинальность этой буквы как самой молодой в алфавите — «ё» появилась только в XVIII веке.

Целая плеяда наших столпов культуры — Тредиаковский, Татищев, княгиня Дашкова, Дмитриев, Карамзин работали для того, чтобы создать написание, отражающее вот это ёкающее произношение. И в конечном итоге это увенчалось созданием буквы «ё», — рассказывает Евгений Пчелов.

По его мнению, букву «ё» необходимо не отменять, а, наоборот, закреплять её использование. По словам эксперта, «ё» — это важный элемент русской азбуки, потому что она фиксирует устное произношение, что очень важно для точной передачи имён, названий и просто слов.

Нужно стремиться к тому, чтобы эта буква употреблялась. Тогда будет в языке меньше ошибок, будет более чёткое понимание, люди не будут мучиться с тем, как произнести ту или иную фамилию, — убеждён Пчелов.

NEWS.ru направил запросы в Минпросвещения, но на момент публикации ответ не поступил.

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