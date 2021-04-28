Песков: Россия не будет «биться лбом о стену» в отношениях с Европой

https://static.news.ru/photo/92600da4-a8e3-11eb-bff0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действия России в попытках наладить сотрудничество со странами Европы не должны носить односторонний характер. Москва не может делать это постоянно, учитывая отсутствие результата, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что усилия должны быть обоюдными.

Россия не может бесконечно биться лбом о бетонную стену. Наше желание, оно по крайней мере должно получать какую-то взаимность от европейских государств, — сказал Песков в передаче «Большая игра».

В качестве примера он привёл непрерывающийся контакт с лидерами Франции и Германии.

Отношения России со странами Евросоюза ухудшились после дипломатического скандала с Чехией. На фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых там назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, Прага выслала российских дипломатов, в ответ были высланы сотрудники чешской дипмиссии. Аналогичные претензии вскоре выдвинула Болгария.

В свою очередь Прага обратилась к союзникам по НАТО и ЕС с просьбой о солидарности в рамках конфликта с Москвой. О высылке российских дипломатов уже объявили Латвия, Литва и Словакия. Россия приняла зеркальные меры.

Ранее главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю было направлено письмо от депутата Европарламента от Эстонии Рихо Терраса. В послании содержится предложение выслать аккредитованных при ЕС российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.