Биограф Путина назвал скрытую цель прощального визита Меркель в Россию

Немецкий политолог Александр Рар, написавший биографию президента России Владимира Путина, считает, что главная цель прощального визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву — желание попрощаться после стольких лет конструктивной работы с президентом РФ. Об этом пишет ТАСС.

По мнению политолога, канцлеру важно, чтобы она осталась в истории не как человек, потерявший связь с такой страной.

Она хочет завершить свое канцлерство каким-то позитивом в отношениях с Россией. Она не хочет войти в историю как канцлер, который потерял Россию, — отметил Рар.

Кроме того, у Меркель из-за Афганистана наверняка есть некоторые просьбы к Путину. Рар отмечает, что Германия без России в этом вопросе не справится. Разговор двух лидеров на эту тему будет носить стратегический характер, уверен эксперт.

Стандартной темой для обсуждения, скорее всего, станет Украина, ситуация на востоке страны в частности. Меркель после стольких лет всё же «придётся признать, что Минские соглашения вообще не работали и не работают».

По мнению политолога, канцлер хочет проложить мостик для своего преемника, чтобы «по этому мостику можно было хотя бы продвигаться».

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал предстоящую встречу канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что встреча представляет угрозу из-за того, что Германии нужна «спокойная» Украина с точки зрения военной и энергетической безопасности.