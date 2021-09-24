Биограф Меркель рассказал, как могут измениться отношения ФРГ и РФ

Писатель и биограф Ангелы Меркель Ральф Больман рассказал, как могут измениться отношения России и Германии после ухода канцлера с поста. По его словам, настолько тесных отношений между Берлином и Москвой ждать уже не стоит, сообщает РЕН ТВ.

Больман заметил , что между тремя кандидатами на пост канцлера есть различия. К примеру, Армин Лашет настроен к России дружелюбно, но в предвыборной борьбе показывает совершенно другой тон. Анналена Бербок высказалась, что надо вести более твёрдый курс против «авторитарного режима» как в России, так и в Китае.

Поэтому между кандидатами есть различия. Можно сказать точно, что не будет канцлера, который знает Россию так хорошо, как Ангела Меркель. Все три кандидата из глубокой Западной Германии, их взгляды сформированы под Западной Европой, США, — пояснил журналист.

Предполагаемый преемник Меркель Армин Лашет больше заинтересован в дружбе Германии с Францией, отметил биограф Меркель. В то же время, говорит Больман, отношения между РФ и ФРГ при Меркель были сложными. В частности, это любовь канцлера к русской культуре.

Она говорит по-русски хорошо по сравнению с другими гражданами ГДР, которые рассматривали русский просто как обязательный предмет в школе. Она всегда была заинтересована в языке и культуре, — добавил писатель.

С другой стороны, Меркель осуждает политику Путина и «аннексию» Крыма. Канцлер всегда была сильно ориентирована на США, что отличало её от других политиков. Америка для Меркель всегда была важнее, поэтому в 2017 году она ещё раз выдвигала свою кандидатуру из-за выборов Трампа. Но сейчас эра Трампа прошла, и канцлер может уходить «относительно спокойно».

Тенденция показывает общее чувство неопределённости. Могу представить, что эпоху Меркель будут вспоминать как старое доброе время с относительной стабильностью, — заключил Больман.

Ранее сообщалось, что нынешние выборы в Германии в первую очередь ассоциируются с окончанием шестнадцатилетнего правления Ангелы Меркель. Она многие годы возглавляла список самых влиятельных женщин мира и по совокупности заслуг перед нацией давно оставила за спиной даже Маргарет Тэтчер.