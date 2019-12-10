Газета отмечает: двух президентов связывает ещё и то, что оба являются «одарёнными актёрами». Разница, по утверждению издания, заключается в том, что Зеленский демонстрировал своё мастерство в театрах и на киноэкранах, а Путин предпочитает другую сферу — мировую политику.
В течение многих лет кремлёвский босс насмехался над нами! Наш канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон станут участниками массовки, как в понедельник в Париже, — сказано в статье газеты.
Журналисты утверждают, что именно Москва вот уже более пяти лет «подпитывает войну на Украине». Российский лидер же считает, что конфликт в Незалежной — сугубо внутренний.
Издание обратило внимание и на отстранение РФ Всемирным антидопинговым агентством (WADA) от участия в международных соревнованиях на четыре года, которое премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал «продолжением антироссийской истерии». Газета пишет, что «для основанной на псевдоуспехе путинской модели правления» победы в спортивных соревнованиях имеют важное значение.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин остался доволен двусторонними переговорами с украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках «нормандского» саммита. Политик уточнил, что встреча прошла «по-деловому». Лидер Незалежной, комментируя беседу с Путиным, оценил её как «ничью».