https://static.news.ru/photo/a5407d5c-1b1b-11ea-a446-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретились 9 декабря, «атмосфера была ледяной».

У лидеров двух стран, воюющих друг с другом, много общего — одинаковое имя, рост, юридическое образование, восхождение по политической лестнице «из ниоткуда», пишет Bild.

Газета отмечает: двух президентов связывает ещё и то, что оба являются «одарёнными актёрами». Разница, по утверждению издания, заключается в том, что Зеленский демонстрировал своё мастерство в театрах и на киноэкранах, а Путин предпочитает другую сферу — мировую политику.

В течение многих лет кремлёвский босс насмехался над нами! Наш канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон станут участниками массовки, как в понедельник в Париже, — сказано в статье газеты.

Журналисты утверждают, что именно Москва вот уже более пяти лет «подпитывает войну на Украине». Российский лидер же считает, что конфликт в Незалежной — сугубо внутренний.

Издание обратило внимание и на отстранение РФ Всемирным антидопинговым агентством (WADA) от участия в международных соревнованиях на четыре года, которое премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал «продолжением антироссийской истерии». Газета пишет, что «для основанной на псевдоуспехе путинской модели правления» победы в спортивных соревнованиях имеют важное значение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин остался доволен двусторонними переговорами с украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках «нормандского» саммита. Политик уточнил, что встреча прошла «по-деловому». Лидер Незалежной, комментируя беседу с Путиным, оценил её как «ничью».