https://static.news.ru/photo/d8fb481e-2630-11ea-8bde-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Немецкая газета Bild назвала «мостом позора» транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Таманский полуостров с Керченским.

23 декабря президент России Владимир Путин открыл движение по железной дороге Крымского моста. Издание описывает мост как «скандальный», отмечая, что Крым был «аннексирован» Россией в 2014 году.

Zwischen Russland und der Krim - Putin eröffnet Brücke der Schande https://t.co/aydhg5rqrt — BILD (@BILD) December 23, 2019

Открытие железнодорожного сообщения через Керченский пролив осудили Министерство иностранных дел Украины и внешнеполитическая служба Евросоюза. В ЕС заявили о «нарушении государственного суверенитета» Незалежной и назвали открытие железнодорожной части моста шагом к «изоляции Крыма от Украины».

Крымский полуостров стал частью России после проведённого там в марте 2014 года референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказалось за вхождение в состав РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что в YouTube-аккаунте «Крымский мост» опубликовано видео строительства автомобильной и железнодорожной частей моста. В 2,5-минутном ролике собраны ключевые моменты этой грандиозной четырёхлетней стройки.