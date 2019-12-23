Открытие железнодорожного сообщения через Керченский пролив осудили Министерство иностранных дел Украины и внешнеполитическая служба Евросоюза. В ЕС заявили о «нарушении государственного суверенитета» Незалежной и назвали открытие железнодорожной части моста шагом к «изоляции Крыма от Украины».
Крымский полуостров стал частью России после проведённого там в марте 2014 года референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказалось за вхождение в состав РФ.
Ранее NEWS.ru писал, что в YouTube-аккаунте «Крымский мост» опубликовано видео строительства автомобильной и железнодорожной частей моста. В 2,5-минутном ролике собраны ключевые моменты этой грандиозной четырёхлетней стройки.