Бибилов: в России поддержали идею референдума в Южной Осетии

Решение о проведении референдума о вхождении Южной Осетии в состав России поддержали ведущие российские политики, заявил президент республики Анатолий Бибилов, передаёт РИА Новости. Инициативу поддержали депутаты Госдумы, сенаторы и другие политики.

Могу сказать, что ведущие политики, ведущие политологи полностью поддерживают эту идею, дают оценки этому заявлению, и они прекрасно знают, что это на самом деле очень важно для всего народа Осетии, — сказал он.

По словам Бибилова, идею о проведении референдума поддержали те политики, которые считают, что это обеспечит безопасность республики. Кроме того, сказал Бибилов, это поможет объединению народов.

Бибилов ранее заявил, что на данный момент ведутся консультации с РФ. Примерная дата поведения референдума — после 10 апреля.

Президент Южной Осетии также заявил, что в республике могут пройти два референдума. По его словам, первый будет о вхождении в состав России, а спустя время может состояться и референдум о воссоединении с Северной Осетией. Он добавил, что референдумы об объединении Осетий должны будут пройти в двух республиках.