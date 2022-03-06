BFM: Макрон и Путин вновь проводят внеплановые телефонные переговоры

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин в данный момент обсуждают по телефону ситуацию на Украине, сообщает французское издание BFM со ссылкой на Елисейский дворец. Это вторая за неделю беседа двух глав государств и их 14-й по счёту разговор с декабря 2021 года, включая очную встречу в Кремле.

Президент Франции Эммануэль Макрон снова общается с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону, объявила администрация президента в воскресенье. Два президента созванивались уже не раз, включая, в частности, разговор в четверг, по итогам которого Макрон объявил о «худшем варианте развития событий», — отмечает BFM.

Разговор президентов 3 марта продолжался в течение 90 минут, после чего Макрон созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Французский лидер предупредил о том, что ситуация на Украине может ухудшиться, и поделился «пессимистичными ожиданиями». Путин, в свою очередь, осудил обращение Макрона к согражданам по поводу событий на Украине и подчеркнул, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае.

Вчера вечером Путин принял в Кремле премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Тот подчеркнул, что готов выступить в роли посредника между Украиной и Россией и пообещал продолжить сотрудничество с Россией в надежде сгладить европейский конфликт.