«Безумство»: Поклонская возмутилась словами Зеленского о войне с Россией

Депутат Госдумы, зампредседателя комитета по международным делам Наталья Поклонская возмутилась словами Зеленского о возможной войне России и Украины, назвав такие рассуждения «верхом невежества и безумством». Своё мнение она высказала в беседе с «Газетой.Ru».

Я убеждена, что говорить о возможности крупномасштабной войны между нашими странами — это верх невежества и безумство, — возмутилась Поклонская.

Он добавила, что Зеленский — «нормальный человек», и предположила, что подобная риторика может быть ничем иным, как «мерой вынужденного характера перед заокеанскими партнерами». Она считает, что главной задачей России и Украины на данный момент является не эскалация конфликта, а поиск компромисса, так как от решений глав государств во многом зависит благополучие россиян и украинцев.

Развязать войну, поругаться, вступить в конфликт может каждый, много ума не надо. А вот наладить отношения, выстроить конструктив и выйти из затянувшегося и никому не нужного из сторон конфликта — это ювелирная работа в сфере дипломатии и политики, — рассудила Поклонская.

Ранее Зеленский заявил о возможности войны с Россией. Причиной, по его мнению, может стать «агрессия Кремля», при этом Зеленский считает, что после военных действий Украина, Россия и Белоруссия больше никогда не будут соседями и что конфликт двух стран в итоге окажется «самой большой ошибкой России».