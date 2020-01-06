https://static.news.ru/photo/efbf10de-3171-11ea-b396-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные помогали обеспечивать безопасность во время визита президента России Владимира Путина в Дамаск.

Во время приближения самолёта главы российского государства к аэропорту Дамаска его безопасность обеспечивали российские военные самолёты Су, — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков «Интерфаксу».

В столице Сирии Путин провёл переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Они обсудили планы по ликвидации террористических банд в провинции Идлиб, события на севере Сирии и меры, которые принимает там Турция. Сирийская сторона выразила признательность Путину за помощь в борьбе с терроризмом и восстановление мирной жизни. В конце встречи Асад поздравил всех россиян с праздником Рождества Христова, писал NEWS.ru.

Во время визита российский лидер также проехал по Дамаску, побывал в православной церкви Святой Девы Марии и в одной из старейших мечетей мира — в мечети Омейядов.