Президент России дал старт формированию нового состава Общественной палаты (ОП) РФ. В список главы государства, в частности, вошли действующий секретарь Лидия Михеева, знаменитый сыровар Олег Сирота, директор Музея Победы Александр Школьник, певица Диана Гурцкая и глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. В целом из 40 человек около половины общественников попадают в седьмой созыв ОП РФ по президентской квоте не в первый раз. Окончательный состав будет сформирован в начале лета — по итогам выборов среди кандидатов, предложенных всероссийскими общественными организациями. Ранее своих представителей в федеральную ОП выдвинули практически все региональные общественные палаты за исключением Севастополя, сообщил NEWS.ru источник в ОП РФ. Эту информацию подтвердили и в региональном правительстве.
Общественники раздражают севастопольцев
Как сообщил NEWS.ru источник в ОП РФ, на сегодняшний день есть список из 84 представителей регионов, и только в Севастополе не могут собраться и выбрать кандидата.
Действующий член ОП РФ от Севастополя Наталья Кирюхина — это очень активный и неравнодушный человек, который действительно бьётся и многое делает. Но её кандидатуру также не согласовали в новый созыв. И здесь большой вопрос — почему активно работающий на территории города Севастополь врио губернатора Михаил Развожаев не может вместе со своей командой обеспечить процесс, при котором палата собралась бы и выбрала человека, — добавил собеседник NEWS.ru.
Впрочем, по словам другого источника — из правительства Севастополя, — некорректно переводить стрелки на врио губернатора в этом вопросе. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru он отметил, что состав региональной ОП сформировали при прошлом руководстве субъекта РФ, и туда были введены люди, делающие орган недееспособным.
Люди выбирались не по принципу верности городу, а по интересам определённой стороны, что в итоге привело ОП к недееспособности. И в данном случае врио губернатора оказался заложником того, что было сделано его предшественником, — добавил источник.
По его словам, сейчас повестка такова, что властям города не до работы по переформатированию органа, объединяющего общественников.
Сейчас перед властью стоят определённые вызовы и задачи, поэтому не получается предметно заниматься ОП РФ, создавая из неё рабочий инструмент. На это не хватает даже временного ресурса. Единственное — можно убрать тех одиозных личностей, которые у севастопольцев вызывают раздражение, — полагает собеседник NEWS.ru.
Надо отметить, что новый состав севастопольской общественной палаты был сформирован в марте 2019 года, однако уже в ноябре спикер заксобрания города Владимир Немцов заявил, что членам будет предложено сложить с себя полномочия. За девять месяцев общественники не провели ни одного заседания из-за отсутствия кворума.
Время волонтёров
Впрочем, отсутствие кандидата от Севастополя не влияет на общий ход формирования седьмого созыва ОП РФ. В мае-июне планируется провести выборы среди кандидатов, представленных всероссийскими общественными организациями, на 43 оставшихся места. И уже тогда, по словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, сложится итоговая картина.
Люди разойдутся по комиссиям, по рабочим группам. Есть комиссии, в которых члены ОП обладают правом решающего голоса, а где-то — совещательного. И только когда всё определится, станет понятно направление деятельности нового, седьмого созыва Общественной палаты РФ. Мы видим, что минимум половина активных членов палаты остались в президентском списке. Добавились действительно известные и уважаемые люди. Грубо говоря, «перекрыты» все сектора. Значительная часть представителей от региональных палат осталась. И очень любопытно будет посмотреть, кто из общественников всероссийского уровня вольётся.
Впрочем, от нового созыва далеко не все ждут радикальных изменений. По словам директора Института прикладных политических исследований Григория Добромелова, политика в ОП РФ останется достаточно консервативной.
Я думаю, что принципиально ничего меняться не будет — Михеева сохранит пост секретаря ОП РФ. По крайней мере, из того, что есть в президентском списке, это вполне ожидаемо. Там нет неожиданных новых ярких персон. Ну что, Игоря Шпектора убирать, на котором держится комиссия по ЖКХ, или Андрея Максимова, который один из немногих, кто в ОП РФ работает. С лидерами духовных общин тоже всё понятно. В целом, все, кто представлен в президентском списке, — от каждой социально незащищённой группы. Там даже есть пара альтерантивно-одарённых политологов.
По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, помимо окончательного формирования нового состава ОП РФ, на её направление деятельности на ближайшие три года серьёзное влияние окажет и дальнейшее развитие нынешней повестки. Как, впрочем, и на то, кто станет секретарём федерального общественного органа.
На самом деле Общественная палата является отражением того, что происходит в стране. В разные периоды в неё входили различные общественники. Структура в обществе отражается и на общественных институтах. Сейчас пришло время волонтёров.
Кроме того, как подчеркнул эксперт в разговоре с NEWS.ru, руководитель общественной организации должен быть не только в тренде, но и уметь соблюдать баланс интересов и учитывать разные позиции. В связи с этим, отмечает Абзалов, сегодня крайне сложно говорить о том, кто займёт место секретаря Общественной палаты РФ.
Состав ОП РФ обновляется каждые три года. В новый созыв входят 85 представителей от региональных общественных палат, 40 членов — по президентской квоте. Ещё 43 человека выдвигаются в качестве кандидатов от всероссийских общественных организаций и участвуют в выборах.
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