Президент России дал старт формированию нового состава Общественной палаты (ОП) РФ. В список главы государства, в частности, вошли действующий секретарь Лидия Михеева, знаменитый сыровар Олег Сирота, директор Музея Победы Александр Школьник, певица Диана Гурцкая и глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. В целом из 40 человек около половины общественников попадают в седьмой созыв ОП РФ по президентской квоте не в первый раз. Окончательный состав будет сформирован в начале лета — по итогам выборов среди кандидатов, предложенных всероссийскими общественными организациями. Ранее своих представителей в федеральную ОП выдвинули практически все региональные общественные палаты за исключением Севастополя, сообщил NEWS.ru источник в ОП РФ. Эту информацию подтвердили и в региональном правительстве.

Общественники раздражают севастопольцев

Как сообщил NEWS.ru источник в ОП РФ, на сегодняшний день есть список из 84 представителей регионов, и только в Севастополе не могут собраться и выбрать кандидата.

Действующий член ОП РФ от Севастополя Наталья Кирюхина — это очень активный и неравнодушный человек, который действительно бьётся и многое делает. Но её кандидатуру также не согласовали в новый созыв. И здесь большой вопрос — почему активно работающий на территории города Севастополь врио губернатора Михаил Развожаев не может вместе со своей командой обеспечить процесс, при котором палата собралась бы и выбрала человека, — добавил собеседник NEWS.ru.

Впрочем, по словам другого источника — из правительства Севастополя, — некорректно переводить стрелки на врио губернатора в этом вопросе. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru он отметил, что состав региональной ОП сформировали при прошлом руководстве субъекта РФ, и туда были введены люди, делающие орган недееспособным.

Люди выбирались не по принципу верности городу, а по интересам определённой стороны, что в итоге привело ОП к недееспособности. И в данном случае врио губернатора оказался заложником того, что было сделано его предшественником, — добавил источник.

По его словам, сейчас повестка такова, что властям города не до работы по переформатированию органа, объединяющего общественников.

Сейчас перед властью стоят определённые вызовы и задачи, поэтому не получается предметно заниматься ОП РФ, создавая из неё рабочий инструмент. На это не хватает даже временного ресурса. Единственное — можно убрать тех одиозных личностей, которые у севастопольцев вызывают раздражение, — полагает собеседник NEWS.ru.

Надо отметить, что новый состав севастопольской общественной палаты был сформирован в марте 2019 года, однако уже в ноябре спикер заксобрания города Владимир Немцов заявил, что членам будет предложено сложить с себя полномочия. За девять месяцев общественники не провели ни одного заседания из-за отсутствия кворума.

sevzakon.ru

Время волонтёров

Впрочем, отсутствие кандидата от Севастополя не влияет на общий ход формирования седьмого созыва ОП РФ. В мае-июне планируется провести выборы среди кандидатов, представленных всероссийскими общественными организациями, на 43 оставшихся места. И уже тогда, по словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, сложится итоговая картина.

Люди разойдутся по комиссиям, по рабочим группам. Есть комиссии, в которых члены ОП обладают правом решающего голоса, а где-то — совещательного. И только когда всё определится, станет понятно направление деятельности нового, седьмого созыва Общественной палаты РФ. Мы видим, что минимум половина активных членов палаты остались в президентском списке. Добавились действительно известные и уважаемые люди. Грубо говоря, «перекрыты» все сектора. Значительная часть представителей от региональных палат осталась. И очень любопытно будет посмотреть, кто из общественников всероссийского уровня вольётся. Александр Малькевич член Общественной палаты РФ член Общественной палаты РФ

Впрочем, от нового созыва далеко не все ждут радикальных изменений. По словам директора Института прикладных политических исследований Григория Добромелова, политика в ОП РФ останется достаточно консервативной.

Я думаю, что принципиально ничего меняться не будет — Михеева сохранит пост секретаря ОП РФ. По крайней мере, из того, что есть в президентском списке, это вполне ожидаемо. Там нет неожиданных новых ярких персон. Ну что, Игоря Шпектора убирать, на котором держится комиссия по ЖКХ, или Андрея Максимова, который один из немногих, кто в ОП РФ работает. С лидерами духовных общин тоже всё понятно. В целом, все, кто представлен в президентском списке, — от каждой социально незащищённой группы. Там даже есть пара альтерантивно-одарённых политологов. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, помимо окончательного формирования нового состава ОП РФ, на её направление деятельности на ближайшие три года серьёзное влияние окажет и дальнейшее развитие нынешней повестки. Как, впрочем, и на то, кто станет секретарём федерального общественного органа.

На самом деле Общественная палата является отражением того, что происходит в стране. В разные периоды в неё входили различные общественники. Структура в обществе отражается и на общественных институтах. Сейчас пришло время волонтёров. Дмитрий Абзалов президент Центра стратегических коммуникаций президент Центра стратегических коммуникаций

Кроме того, как подчеркнул эксперт в разговоре с NEWS.ru, руководитель общественной организации должен быть не только в тренде, но и уметь соблюдать баланс интересов и учитывать разные позиции. В связи с этим, отмечает Абзалов, сегодня крайне сложно говорить о том, кто займёт место секретаря Общественной палаты РФ.

Состав ОП РФ обновляется каждые три года. В новый созыв входят 85 представителей от региональных общественных палат, 40 членов — по президентской квоте. Ещё 43 человека выдвигаются в качестве кандидатов от всероссийских общественных организаций и участвуют в выборах.