Без прокурора и аудитора: что ждать от обновлённого Госсовета

Всё новое всегда интересно. Даже в случае с Госсоветом с новым статусом, когда никаких сенсаций в принципе никто не ждёт. Как всех просветил сенатор и один из редакторов конституционных поправок Андрей Клишас, Госсовет не является органом власти, поскольку действует в рамках конституционных полномочий главы государства. Тут уж, как говорится, язык дан юристу, чтобы как можно туманнее излагать свои мысли.

Тем не менее состав обновлённого Госсовета — отныне вполне конституционного института — назван. И это решение даст повод для выстраивания разного вида теорий о влиянии тех или иных персон в нашей политике. К тому же интересны нюансы, связанные с формированием аппарата Госсовета, который может быть значительно расширен в связи с такой явно новой функцией, как текущий контроль за реализацией национальных проектов.

Вместе с главой государства, как известно, постоянные места в этом органе власти получили премьер-министр, глава президентской администрации и его заместитель по внутренней политике, спикеры обеих палат, что некоторым образом сближает Госсовет с Совбезом. Но по инициативе президента членами Госсовета стали и лидеры парламентских фракций, на чём, к слову, настаивал бессменный руководитель ЛДПР Владимир Жириновский. Не исключено, что это положение было внесено в законопроект после встречи Владимира Путина с главами системных партий.

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Примечательно, что состав Госсовета не пополнили новый генпрокурор, глава Счётной палаты и секретарь Совбеза. Кроме того, теперь в его работе не смогут принимать участие те главы регионов, которые ещё не избавились от статуса врио губернаторов.

Однако в целом время разного рода фантазий по поводу функций Госсовета явно прошло. Спекуляциям на тему, что новый конституционный институт и его руководитель могут стать противовесом будущему президенту, положил конец сам Владимир Путин, заявив, что никогда не допустит двоецентрия власти. К тому же именно глава государства руководит и обновлённым Госсоветом. Так что никаких противоречий — ни личных, ни общественно-политических в этой области нет и не будет.

Владимир Путин kremlin.ru

К слову, из новых положений можно выделить и то обстоятельство, что Госсовет отныне будет важным элементом единства всех органов власти — от федеральных до муниципальных. Известно, что муниципалитеты отныне включены в единую систему власти, а потому депутаты этого уровня по распоряжению президента смогут также входить в состав Госсовета. К тому же он может представлять собой важную дополнительную площадку для постоянного общения губернаторов и местных депутатов с федеральным руководством. А это немаловажный фактор, способствующий правильному продвижению национальных проектов, за которые местные лидеры ныне несут большую часть ответственности.

Всё-таки нет-нет да и появится анализ, суть которого сводится к особой, ещё толком не подсвеченной роли Госсовета, который может являть собой что-то вроде «бронепоезда на запасном пути». Эдакого страховочного варианта на случай непредвиденных обстоятельств. В конце концов, все мы под Богом ходим. И, дескать, в некоторых ситуациях как раз Госсовет, соединяющий в себе местные и федеральные политические элиты, мог бы обеспечить мирный трансфер власти, избавив страну от ненужных потрясений.

Впрочем, 23 декабря нас ждёт размеренное рабочее заседание нового конституционного института.