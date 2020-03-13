Минск полнится зловещими слухами. Пресс-служба белорусского президента объявила об отмене традиционной телепередачи с участием президента «Чай с малиновым вареньем». Такой политический пробел в сетке местного вещания словно негласно подтвердил циркулировавшую информацию о том, что якобы накануне Александру Лукашенко стало плохо и он, дескать, даже потерял сознание. Во всяком случае, все запланированные встречи с его участием были экстренно отменены без объяснения причины. Что ещё больше усилило разговоры о том, что бессменный президент дружественной Белоруссии страдает тяжелой формой диабета. И более того, уже несколько раз под видом долгожданного отпуска отправлялся в Арабские Эмираты для прохождения комплексного обследования и лечения.

Естественно, на такую информацию в Минске наложено строжайшее табу. Никому там даже в голову не придет попытаться получить официальный ответ на сугубо медицинскую тему. Другое дело, что, учитывая структуру белорусской пирамиды власти, в основании которой с 1996 года находится авторитет Лукашенко, медицинский фактор необходимо вводить важной составляющей во все прогнозы, что ныне в Москве делаются в отношении перспективы отношений с Минском. Тем более, учитывая недавнее обострение двусторонних связей, растущее взаимное непонимание и попытку Минска играть сразу на нескольких геополитических досках.

Напомним, что после двух не принесших весомых результатов российско-белорусских саммитов ходили упорные разговоры о том, что в Кремле, дескать, поставили Батьку перед дилеммой: интеграция двух стран будет углубляться с его участием или вообще без него. Во всяком случае, по итогам последних встреч на высшем уровне на Лукашенко, что называется, лица не было. Не известно, намекали ли его российские собеседники на содержание его медицинской карты, но тон был такой, словно бы действительно в российской столице готовятся к неизбежному белорусскому трансферу власти.

Александр Лукашенко Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Кстати, в своё время утверждали, что диабет стал важным фактором сближения Александра Лукашенко и его украинского собрата Петра Порошенко. Более того, бытовало мнение, что именно Лукашенко давал некие практические советы коллеге, который официально страдает сахарной болезнью. Словом, такая якобы складывалась диабетическая связка.

Ближайшие дни покажут, насколько Лукашенко владеет собой, поскольку уже сегодня могут быть объявлены сроки проведения очередных президентских выборов в Республике Беларусь. А сам Батька собирался идти на свой шестой срок. И если возникнет некая пауза, значит, слухи о его тяжелом состоянии отнюдь не преувеличены.

Во всяком случае, Москве, которая и так нервно в последнее время реагировала на непрерывные эскапады Лукашенко, который поминал даже позы из Камасутры для иллюстрации российско-белорусских отношений, должна готовиться к любому белорусскому сценарию. Есть информация, что в последние месяцы к неудовольствию Батьки российские представители на самом высоком уровне интенсифицировали свои контакты с людьми из ближайшего окружения Лукашенко, некоторые из которых, в частности министр иностранных дел Владимир Макей или Наталья Качанова, глава Совета республики Нацсобрания Белоруссии, рассматриваются (естественно, неофициально) в качестве потенциальных преемников. С той же Качановой провела закрытую встречу её российская коллега Валентина Матвиенко.

Теперь в свете возможных проблем самого Лукашенко, его предполагаемых обмороков и скачков сахара такие контакты, видимо, получат дополнительный импульс. Понятно, что в отношениях с ближайшим соседом не должно быть неприятных сюрпризов. Помимо, конечно, тех, что позволил себе сам Лукашенко. Хотя, возможно, что и под занавес.