Собственно, эти праздники готовились не просто как поминовение героического прошлого, но и как развитие дипломатического настоящего. Ещё в конце прошлого года по конфиденциальным каналам Министерства иностранных дел выясняли намерения сильных политического мира сего, приглашая их на 9 Мая в Москву.

Торжества вполне могли стать символическим выходом России из частичной, навязанной ей Западом изоляции. Но злокозненный коронавирус может спутать все карты. Конечно, вирусологи всеми силами стараются вычислить время начала спада пандемии и, таким образом, дать возможность властям рассчитать перспективы эпидемиологической обстановки на начало мая, когда Москва планировала на день стать фактически столицей планеты. Но никаких реальных гарантий спада инфицирования населения никто дать не может. Вон, президенту максимально ограничивают контакты с сановниками и, как утверждают, ближайшие недели он по преимуществу будет проводить в своих резиденциях на Валдае или в Сочи.

Утверждают, что сейчас в верхах есть два подхода к празднованию. Одни, которых условно олицетворяет столичный мэр Сергей Собянин, выступают, дескать, за празднование Победы в любой обстановке. Мол, во время войны ситуация была куда сложнее, но и парады устраивали, и метро строили, а не закрывали. Их оппоненты, среди которых политическая молва выделяет нынешнего премьера Михаила Мишустина, выступают скорее за сворачивание прежних грандиозных планов торжеств и лоббируют перенос праздника в онлайн.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Понятно, что если своё желание посетить Москву не подтвердят такие мировые лидеры, как Эммануэль Макрон и Ангела Меркель, то стимулы рисковать последствиями массовых мероприятий значительно уменьшатся. И всё сведётся к поздравительным, абсолютно безопасным даже в условиях пандемии телеграммам и звонкам. Впрочем, если уж информация о возможном переносе с 22 апреля голосования по конституционным поправкам решительно опровергается в силу того, что будет воспринята населением как подтверждение ухудшающейся обстановки с распространением коронавируса, то трудно себе представить, как отреагировали бы дорогие россияне на сообщение об отмене массовых мероприятий в преддверии 9 Мая. Все же прекрасно понимают, какую ставку на эти праздники делали власти.

Так что, вопрос о размахе и характере праздничных торжеств будет подвешен и оставаться предметом острой дискуссии до самого конца. Особенно символично на таком фоне сейчас выглядит настоятельная рекомендация столичной администрации людям старше 65 лет не покидать свои жилища. Поскольку-де коронавирус для них наиболее опасен. Мы же осознаём, что под такой запрет-совет попадают все ветераны войны и приравненные к ним труженики тыла.

А пока новый глобальный враг — вирус — решительно не сдаётся. И только окончательная и бесповоротная победа над ним откроет путь к чествованию военных победителей.