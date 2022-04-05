Бесплатный газ для Огня памяти и отождествление СССР с рейхом обсудят в ГД

Депутаты Госдумы 5 апреля обсудят законопроект о бесплатной поставке газа для памятников Вечного огня и Огня памяти. Также на повестке рассмотрение инициативы о штрафах за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Депутат Госдумы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак совместно с депутатами и сенаторами от однопартийцев внёс в ГД законопроект о бесплатной поставке газа для комплексов Вечного огня. Парламентарии предлагают наделить правительство новыми полномочиями.

Необходимо наделить полномочием по определению принципов формирования цены на газ «для газоснабжения потребителей, использующих газ для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, централизованный учет, утверждение и ведение реестра которых осуществляется Минобороны России», — сказано в пояснительной записке.

Ранее Турчак поднимал вопрос об установке нулевой платы за газ для мемориалов и пояснил, что инициатива уже согласована с руководством «Газпрома». Президент Владимир Путин поддержал инициативу и поручил подготовить соответствующую законодательную базу для этого. Задачу правительству и «Газпрому» необходимо выполнить до 1 мая.

Также сегодня в повестке чтений рассмотрение законопроекта о штрафах за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Планируется дополнить Административный кодекс новой статьёй. Ответственность по ней подразумевает для физических лиц — арест до 15 суток и штраф от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — штраф 2–4 тысячи, для юридических лиц — 10–50 тысяч.

Ранее в силу вступил закон об уголовном наказании за фейки о Вооружённых силах РФ. Речь идёт о фактах, дискредитирующих российских военных. В тексте документа также предусмотрено наказание за призывы к антироссийским санкциям. Верховный суд России уже поддержал поправки в отношении введения уголовной ответственности за выполнение антироссийских санкций иностранными компаниями на территории страны. В ближайшее время их вынесут на рассмотрение в Госдуму.