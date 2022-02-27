«Бескомпромиссные и универсальные»: Кадыров о приехавших на Украину бойцах

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале показал бойцов, приехавших на спецоперацию на Украину. По его словам, они бескомпромиссные и универсальные. Военный деятель сравнил солдат с настоящими львами. 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».

Бескомпромиссные и универсальные бойцы из Чеченской Республики, которые стремительной лавиной накрывают любые препятствия на своём пути! — написал Кадыров.

Просьба о начале крупномасштабной спецоперации по всем направлениям была высказана Кадыровым сегодня днём. Он уточнил, что российские войска не должны нянчиться с бандеровцами и ВСУ, так как единственный язык, который они способны понять, это язык силы.

Позже главе Чечни пришлось объяснить, что его предложение начать крупномасштабную операцию на всей территории Украины не было призывом к началу массовой бомбёжки, а является желанием скорейшей ликвидации террористов и бандеровцев.

Ранее стало известно, что украинские военные отчаялись сдержать наступление российских войск и перешли к массовому применению боеприпасов, начинённых фосфором, в пригородах Киева близ аэродрома Гостомель, занятого подразделениями российской армии.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о жертвах и раненных в ходе операции на территории Украины.