Берлускони рассказал про «телефонные звонки» Путина фельдмаршалу Хафтару

https://static.news.ru/photo/51c743e8-438a-11eb-b4b7-fa163e074e61_660.jpg Сильвио Берлускони Фото: xinhua/Global Look Press

Экипажи двух итальянских траулеров, захваченных в начале сентября в Ливии, были освобождены при участии президента России Владимира Путина. Об этом рассказал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Путин лично связался с главной Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром и требовал освободить моряков, заверил бывший министр. Видеозапись с разговором Берлускони опубликовала итальянская газета La Stampa.

Но говорить [про тайные звонки] нельзя: потом скажут, что Путин поддерживает Хафтара, но он не хочет, чтобы так говорили, — заявил Берлускони.

Берлускони также поблагодарил российского лидера за освобождение экипажей итальянских траулеров.

Рыболовецкие траулеры из сицилийского города Мадзара-дель-Валло были захвачены ливийскими военными в начале сентября. Они были доставлены в порт Бенгази, и 18 рыбакам — гражданам Италии — были предъявлены обвинения в нарушении территориальных вод Ливии.

Как сообщал NEWS.ru, задержанные в Ливии сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан были освобождены из тюрьмы 10 декабря. Они были задержаны в мае 2019 года. В североафриканской стране они находились с целью изучения гуманитарной, культурной и политической обстановки. Ливийские власти обвиняли их в попытке вмешательства в выборы. Эти утверждения опровергались российской стороной.