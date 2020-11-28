Бердымухамедов поздравил Байдена с победой на выборах президента США

https://static.news.ru/photo/03eecb66-327b-11eb-839a-fa163e074e61_660.jpg Гурбангулы Бердымухамедов Фото: kremlin.ru

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на президентских выборах.

Твёрдо уверен, что дружба, взаимопонимание и заинтересованные партнёрские отношения между Туркменистаном и Соединёнными Штатами Америки будут и впредь укрепляться на благо народов обеих стран, — цитирует Государственное информационное агентство Туркмении (TDH) Бердымухамедова.

Он подчеркнул, что высоко оценивает сегодняшний уровень взаимоотношений между США и Туркменией, а также выразил надежду на наращивание сотрудничества между странами в будущем. Бердымухамедов также пожелал Байдену здоровья и успехов на государственном посту «во имя прогресса и процветания США».

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитано, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позже. По предварительным данным, кандидат от республиканцев Джо Байден получил 306 голосов выборщиков (для победы нужно 270), а баллотирующийся на второй срок Трамп 232 голоса.

Как сообщал NEWS.ru, председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США. Он направил ему телеграмму, в которой выразил надежду на развитие взаимовыгодных отношений.