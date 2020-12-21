Белый дом отменил публикацию релиза с обвинением РФ в кибератаке

https://static.news.ru/photo/9366c2bc-4270-11eb-9b4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Администрация президента США отменила публикацию заявления с обвинением России в кибератаке на системы американских государственных ведомств и «правительств по всему миру». Причём указание не публиковать сообщение поступило 18 декабря в последний момент.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник. Собеседник агентства пояснил, что в заявлении утверждалось об «основной роли» России в кибератаке. Объяснений, с чем связана отмена публикации, из Белого дома не поступало.

Ранее NEWS.ru сообщал, что подобное заявление 18 декабря успел сделать глава Госдепартамента США Майк Помпео. Он прямо обвинил Россию в причастности к масштабным кибератакам. По его словам, хакеры предприняли серьёзные усилия по внедрению вредоносного кода в системы по всему миру, причём, использовали программное обеспечение третьей стороны.