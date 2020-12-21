Белый дом отменил публикацию релиза с обвинением РФ в кибератаке

Администрация президента США отменила публикацию заявления с обвинением России в кибератаке на системы американских государственных ведомств и «правительств по всему миру». Причём указание не публиковать сообщение поступило 18 декабря в последний момент.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что подобное заявление 18 декабря успел сделать глава Госдепартамента США Майк Помпео. Он прямо обвинил Россию в причастности к масштабным кибератакам. По его словам, хакеры предприняли серьёзные усилия по внедрению вредоносного кода в системы по всему миру, причём, использовали программное обеспечение третьей стороны.