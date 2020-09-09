Белый дом обеспокоился ролью России в Ливии

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Соединённые Штаты Америки беспокоятся по поводу участия РФ на ливийском направлении, считает помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.

Было большой ошибкой — пустить Москву в Сирию, ожидая, что на этом всё закончится. Уверен, что участие Москвы в сирийском конфликте подталкивает и поощряет русских. Сейчас их вовлечённость в таких странах, как Ливия сильно беспокоит Белый дом. Перспектива того, что у РФ появится ещё одна «витрина» на другом направлении вызывает тревогу, и мы не думаем, что это отвечает интересам Ливии или Европы, — цитирует дипломата РИА Новости.

Накануне Египет был вынужден по запросу России снизить свою активность в рамках ливийского вооружённого конфликта. Это следует из внутренних рекомендаций для офиса президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. Москва якобы попросила Каир быть аккуратнее с идеей прямого вторжения в бывшую Джамахирию для того, чтобы не подталкивать западный мир оказывать поддержку противостоящему Ливийской национальной армии (ЛНА) правительству национального согласия (ПНС), на стороне которого выступает турецкое руководство.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году после убийства многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи. В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти. Международное сообщество признаёт правительство Фаиза Сараджа. На востоке страны находится временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, который поддерживает 76-летний фельдмаршал Халифа Хафтар.

Как писал NEWS.ru, в очередном докладе для комитета ООН по мониторингу соблюдения оружейного эмбарго Россию обвиняют в усилении военного присутствия в Ливии. В документе говорится, что «российские наёмники» из ЧВК Вагнера получали в последнее время интенсивную материально-техническую поддержку из Сирии. Эксперты насчитали 338 военных грузовых рейсов в бывшую Джамахирию за девять месяцев.