https://static.news.ru/photo/ac5a1eb6-5b14-11ea-8172-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michelle Shephard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов Америки и террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) собираются освободить тысячи пленных и заключённых. Об этом говорится в тексте мирного договора между боевиками и Белым домом. Документ подписан 29 февраля.

В тексте соглашения уточняется, что процедура должна способствовать «установлению доверия» между сторонами, передаёт телеканал TOLO News. На свободу могут выйти свыше пяти тысяч человек. Среди них и те, кто воевал против Вашингтона. Процесс может затянуться на три месяца. Отмечается, что амнистированные талибы не должны больше угрожать США или их союзникам.

Мирное соглашение 29 февраля 2020 года подписали спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад и один из лидеров группировки Абдулла Гани Барадар. На встрече госсекретарь США Майкл Помпео напомнил, что талибы должны разорвать все связи с запрещённым в России радикальным движением «Аль-Каида», ответственным за теракты 11 сентября 2001 года.

НАТО ждёт внутриафганских переговоров после мирного соглашения США и террористической группировки «Талибан». Альянс также приветствует подписание документа, заявил генсек блока Йенс Столтенберг.

Ранее NEWS.ru сообщал, что любое мирное соглашение лучше военных действий. Об этом заявил замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа, комментируя договорённость, подписанную властями США с афганским движением «Талибан».