Белоусов провёл первое заседание правительства вместо Мишустина

https://static.news.ru/photo/1f9a25fa-9077-11ea-ba95-fa163e074e61_660.jpg Андрей Белоусов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Первый вице-премьер Андрей Белоусов впервые провёл заседание правительства России в статусе исполняющего обязанности премьер-министра вместо заразившегося коронавирусом Михаила Мишустина.

По информации ТАСС, еженедельное заседание правительства прошло в закрытом режиме. Трансляция не велась, но в пресс-службе кабмина уточнили, что Белоусов обсудил с министрами и вице-премьерами ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

Заседание стало первым после 30 апреля, когда Мишустин огласил свой диагноз.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин 7 мая провёл дистанционное совещание с Мишустиным, Белоусовым и министром финансов Антоном Силуановым. Руководители страны обсудили экономические проблемы, возникшие из-за пандемии COVID-19.