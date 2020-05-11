Белоусов обсудил с вице-премьерами реализацию указаний Путина

https://static.news.ru/photo/7770a9ae-9430-11ea-9733-fa163e074e61_660.jpg Андрей Белоусов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Исполняющий обязанности председателя правительства Андрей Белоусов обсудил с вице-премьерами реализацию поручений президента РФ Владимира Путина по ситуации с коронавирусом.

Участники обсудили реализацию поручений президента России Владимира Путина по итогам совещания по коронавирусу 11 мая и другие рабочие вопросы, — сообщает пресс-служба кабмина.

30 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что у него выявлен коронавирус. Об этом он заявил во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

На время его болезни кабмин возглавит вице-премьер Андрей Белоусов. Сам премьер пообещал быть всегда на связи по телефону и участвовать в видеоконференциях, писал NEWS.ru.