Белорусский политолог оценил итоги воссоединения Крыма с Россией

Крыму пошло на пользу воссоединение с Россией, регион активно и динамично развивается без диктата с чьей-либо стороны. Это и было целью референдума в 2014 году, заявил РИА Новости научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант.

Буквально видно по месяцам, как происходят позитивные изменения. Видно, что Россия на самом деле вкладывается в развитие полуострова, — сказал Дзермант.

Делегация в составе пяти человек прибыла из Белоруссии в Крым с двухдневным визитом для участия в Ливадийском форуме и заседании экспертного клуба «Россия — Белоруссия».

Ранее белорусский президент заявил в интервью, что Крым де-факто и де-юре стал российским регионом после референдума 2014 года. Политик отметил, что когда он отправится на полуостров, это будет означать, что республика признала его российским. В то же время политический обозреватель и публицист Кирилл Озимко уточнил, что Белоруссия не представила документы о развитии отношений с Крымом как российским регионом. По его мнению, это не позволяет считать, что президент Белоруссии Александр Лукашенко признал полуостров частью России.

После слов Лукашенко в авиакомпании «Белавиа» сообщили, что могут приступить к полётам из Минска в Симферополь. Ранее перевозчик отказывался летать в Крым, поскольку для этого было необходимо политическое признание полуострова как части России, заявлял гендиректор предприятия Игорь Чергинец.