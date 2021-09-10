Белоруссия закупит у России вооружение более чем на $1 млрд. Перечень уже согласован и включает в себя поставку зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передаёт издание «СБ. Беларусь сегодня».

Сейчас комплексами С-300 полностью перекрыто западное направление Беларуси. Но у нас добавилось южное направление, — заявил Лукашенко.

Он добавил, что много внимания на прошедших в Кремле переговорах с президентом России Владимиром Путиным было уделено обороне и безопасности.

Также Лукашенко рассказал, что договорился с российским лидером о его рабочем визите в Белоруссию. Точных дат нет, встреча запланирована на октябрь. Владимир Путин, возможно, поучаствует в саммитах ОДКБ и СНГ.

Встреча президентов прошла 9 сентября в Москве, она длилась около трёх часов. Владимир Путин назвал их конструктивными и насыщенными. Он подчеркнул, что по итогам переговоров с Лукашенко были согласованы все 28 программ по Союзному государству.

Программы предусматривают сближение макроэкономической политики, гармонизацию денежно-кредитной политики и валютного регулирования, налогового и таможенного законодательства. Стороны договорились о формировании единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии.