Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас провёл телефонный разговор с чрезвычайным и полномочным послом России в республике Дмитрием Мезенцевым.
По данным пресс-службы белорусского кабмина, переговоры были посвящены двустороннему сотрудничеству с учётом новых назначений в российском правительстве.
Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Чиновника уже поддержали партия «Единая Россия», «Справедливая Россия». О намерении поддержать Мишустина заявил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. КПРФ пока воздерживается от одобрения.
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