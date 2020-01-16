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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал решение партии воздержаться от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на пост председателя российского правительства. По словам политика, пока не ясно, какой состав будет у нового кабмина, и неизвестна его программа.

Мы не можем сейчас голосовать за по той причине, что не знаем состав команды и не знаем, какую программу он предложит, потому что многое зависит от того, какой курс выберет...