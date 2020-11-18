Житницу России возглавит человек не из олигархических группировок

Пожалуй, интрига вокруг назначения преемника «вечного» губернатора Белгородской области Евгения Савченко оказалась беспрецедентной в новой российской истории. Поскольку никогда ни одна область при, казалось бы, отработанной процедуре назначения врио губернатора не жила два месяца без официально представленного и благословленного Кремлём первого лица.

Конечно, и сам Савченко, руководивший регионом аж с 1993 года, в силу каких-то внутренних причин не стал терпеливо «греть» место до прихода нового губернатора и поспешил при поддержке местного законодательного собрания занять кресло сенатора. Плюс, видимо, ему не удалось договориться о том, чтобы его преемник в полном смысле стал бы его человеком. Не исключено, что именно он лоббировал приход в область Дениса Буцаева, в прошлом шефа экологического оператора, старавшегося без особых успехов справиться с нарастающей проблемой мусора. Вроде бы у его деда, известного адвоката, были заслуги перед Белгородской областью.

К тому же Буцаева связывали с семьёй Юрия Чайки. В частности, с бизнесом сыновей бывшего генпрокурора. Но ресурсов у этой группы поддержки не хватило. Евгений Степанович, в Совфед сходя, его и благословил, имея возможность назначить его своим первым замом. Однако прошёл месяц, а Буцаев так и не был принят в Кремле. Для людей знающих — это верный знак того, что номер не проходит.

И тут неожиданно возникла кандидатура освобождённого от забот о российском транспорте Евгения Дитриха. Притом, как потом выяснилось, сам правительственный технократ просто не знал о столь радостной для себя перспективе. Позже стало известно, что как вброс о его белгородском поприще, так и информация о его же отказе покидать первопрестольную ради Черноземья были то ли плодом чьей-то фантазии, то ли просто информационным манёвром, призванным показать, что, несмотря на возникшие трудности, белгородская проблема в работе. В конце концов Дитриха уже сосватали в некую госкорпорацию. И остаётся только подождать, какая из них объявит о вакансии руководителя.

Как мы уже отмечали, не в первый раз при поисках адекватного губернатора кремлёвские кадровики сталкиваются с объективными трудностями. Не просто было найти начальника для Забайкалья или острова Сахалин, откуда весьма затруднительно, например, летать в Москву на выходные к семье. Белгород находится относительно недалеко от столицы, но, видимо, в понимании молодых технократов отличиться громкими инициативами на местных нивах трудно.

Город Белгород Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Считается, что выбранная, наконец, кандидатура Вячеслава Гладкова — плод усилий начальника управления администрации президента по организации деятельности Госсовета Александра Харичева, который ещё в 2016 году порекомендовал губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову взять Гладкова в качестве зама. Дело в том, что влиятельный сановник был знаком с новым врио ещё с 2009 года, когда Гладков возглавлял ЗАТО Заречный. А сам Харичев работал в Росатоме с Сергеем Кириенко.

К тому же Гладков — деятель исключительно провинциальный, опытный аппаратчик, которому в силу своей ментальности будет проще наладить контакт с белгородскими элитами, коих четверть века подбирал и выдвигал Савченко.

Так или иначе, но президент принял у себя лично вице-губернатора Ставропольского края — Вячеслава Гладкова, который уже держит путь в Белгород, чтобы взяться там за бразды правления. В затянувшейся интриге поставлена жирная точка. Притом, что в кои-то веки Белгородская область длительный период уверенно фигурировала в топ-новостях.