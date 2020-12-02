Беглову пожаловались на листовки с клеветой в адрес депутата Заксобрания

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Законодательное собрание Санкт-Петербурга официально обратилось к губернатору города Александру Беглову с призывом расследовать распространение листовок, содержащих недостоверные сведения о депутате Денисе Четырбоке.

Запрос поддержали 43 парламентария, один выступил против. Листовки, о которых идёт речь, в ноябре расклеили в центре Петербурга. Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров заявил, что расклейщики были задержаны. По его словам, листовки не только оскорбляют одного депутата, но и порочат всю систему законодательной власти в городе.

Сегодня прокламации расклеиваются по всему городу, неизвестно кем проводятся какие-то мероприятия в отношении депутатов. Потом начнут создаваться подпольные горкомы, ячейки, включая террористические, — заметил спикер.

Депутаты указали в запросе, что действия распространителей листовок попадают под статью 128 УК РФ (клевета), также парламентарии усмотрели в произошедшем признаки оскорбления представителя власти.

Кто за ними стоит? Почему заказчики не задержаны? Почему их не повели с пыльными мешками на голове по Невскому проспекту так, чтобы другим было неповадно проводить акции в отношении депутатов Законодательного собрания? — цитирует Макарова «Интерфакс».

Четырбока в листовках критикуют за законопроекты, вредящие бизнесу. В 2020 году парламентарий внёс проект закона об ограничении минимальной площади баров. Закон приняли, однако предприниматели раскритиковали инициативу. Также Четырбок вносил законопроекты об ограничении мест для выступлений уличных музыкантов, запрете демонтажа советских вывесок и запрете экстремальных квестов для детей.

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