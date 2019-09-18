https://static.news.ru/photo/b56feb26-d9f4-11e9-a5bc-fa163e074e61_660.jpg Александр Беглов (слева) и Валентина Матвиенко (справа) Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о назначении Валентины Матвиенко на пост представителя правительства города в верхней палате парламента.

Несколько минут назад я подписал соответствующее постановление, полномочиями представителя исполнительной власти Санкт-Петербурга в СФ наделена Валентина Ивановна Матвиенко, — сказал Беглов.

По итогам голосования 8 сентября временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов победил на выборах главы города. Это произошло после того, как его основной конкурент от КПРФ режиссёр Владимир Бортко снял свою кандидатуру, став объектом резкой критики со стороны однопартийцев.

Матвиенко была губернатором Петербурга в 2003–2011 годах, затем она стала членом Совета Федерации в качестве сенатора от петербургского правительства и была избрана спикером верхней палаты российского парламента. В октябре 2014 года была переизбрана председателем СФ.

Полномочия сенатора истекают со вступлением в должность нового губернатора, после чего он назначает выбранного им представителя в СФ.