Беглов может уйти в администрацию Союзного государства

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, вероятно, уже в 2023 году покинет свой пост, заявил NEWS.ru член правления Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Пётр Быстров. По его словам, политик займёт пост в руководстве Союзного государства.

Как пройдёт институционализация Союзного государства, Беглов, вполне вероятно, переместится во властные структуры: возглавит правительство или парламент, — рассказал эксперт.

Соответственно, место текущего руководителя города освободится, и Петербург ждут новые губернаторские выборы, уверен он.

Эту информацию NEWS.ru подтвердил источник в Администрации президента. По словам собеседника, в АП «адекватно оценивают управленческие способности Беглова» и считают, что его нужно заменить.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин подал иск в суд против Znak.com из-за материала, в которого говорится, что бизнесмен имеет отношение к информационной атаке на Беглова. В тексте издания отмечается, что даже те средства массовой информации, которые ранее поддерживали Беглова, теперь критикуют его за неубранный снег и проблемы с вывозом мусора. В том числе критика обрушивается на губернатора со стороны СМИ, которые связывают с Пригожиным.

В суде Пригожин требует взыскать с издания 5 млн рублей за сведения, которые порочат его «честь, достоинство, доброе имя и репутацию».